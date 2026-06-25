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Новая философия боя: как «Гиацинт-К» поражает опорные пункты ВСУ

«Гиацинт-К» - это новейшая самоходка на колесном шасси. Наводится сама с помощью компьютера. А ее бронированная кабина выдерживает удар 155-миллиметрового снаряда.
Анна Цепаева 25-06-2026 06:25
© Фото: ТРК Звезда © Видео: ТРК Звезда

На Запорожском направлении артиллеристы группировки «Восток» уничтожают пункты управления беспилотниками ВСУ. Это один из самых горячих участков в зоне СВО. Боевую работу здесь ведут расчеты мобильных установок «Гиацинт-К».

Когда смотришь на силуэт этого тяжелого орудия, кажется, что его просто поставили на шасси вездехода. Но за этим внешним минимализмом скрывается новая философия артиллерийского боя. Расчет работает точечно, на предельных дистанциях. И, что важнее всего, мгновенно покидает позицию.

«Гиацинт» с индексом «К» - подлинный мастер маневра в знаменитом семействе «цветочной» артиллерии. Эту установку по праву называют «кочевником». Благодаря колесной базе она способна мгновенно менять закрытые огневые позиции. Но главное преимущество системы скрыто внутри - это автоматизированная система управления наведением и огнем.

«Машина может очень четко определить координаты местонахождения. И, при введении координат цели, мы получаем сразу же готовые установки: прицел, уровень и доворот», - говорит командир артиллерийского подразделения с позывным «Водолей».

Традиционное противостояние орудий сейчас отошло на второй план. Главной целью стали беспилотные системы противника. Чтобы купировать эту угрозу, «Гиацинты» работают по вскрытым точкам пуска и опорным пунктам, где базируются подразделения операторов дронов ВСУ. Подавить «глаза» и «крылья» врага - задача номер один.

«Мы поражали пункт БПЛА-шников, «Бабой-ягой» работают. Мы поразили их и еще мы поражали РЛС. Она ищет, откуда стреляет орудие. Благодаря колесной базе мы очень быстро сворачиваемся и уезжаем», - рассказывает наводчик с позывным Тяпа.

Дальность стрельбы «Гиацинта-К» превышает 30 километров. На таких дистанциях успех зависит не только от мощи снаряда, но и от математического расчета. Система управления огнем в автоматическом режиме учитывает весь комплекс внешних факторов.

«Есть специальные станции, которые могут вычислять метеорологическую обстановку. С их помощью мы эти данные забиваем в планшеты, по которым работаем. И с помощью специальных программ уже высчитываем необходимый прицел, уровень, доворот», - объясняет командир артиллерийского подразделения с позывным Водолей.

При огневой поддержке артиллерии и операторов дронов группировка «Восток» успешно проламывает оборону ВСУ на Запорожском направлении. Наши подразделения продвигаются с опорой на освобожденные населенные пункты Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка.

Особое внимание - окрестностям Новоселовки и Любицкого. Контроль над этими рубежами имеет стратегическое значение, так как открывает прямой путь к важнейшей транспортной артерии, ведущей на Орехов.

Параллельно на Днепропетровском направлении развивается успех от Добропасово. А на сопредельном участке наши части продолжают расширять плацдарм, закрепляясь за пределами Лесного.

#армия #артиллерия #беспилотники #Запорожское направление #группировка войск «Восток» #Гиацинт-К
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