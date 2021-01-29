Фундамент для будущего: Ростех создаст боевую экипировку, которая заменит комплекты «Ратник» и «Сотник»

Чтобы не потерять темп в стремительно развивающихся военных технологиях, следует думать наперед. Именно поэтому в Ростехе по заданию Минобороны уже приступили к научно-исследовательским работам по концепции боевой экипировки четвертого поколения - даже несмотря на то, что разработку третьего - комплекта «Сотник» - еще только предстоит завершить.

В деле такие структуры Ростеха, как подольский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, концерн «Калашников» и другие.

«Ростех обладает высокими компетенциями в создании передового вооружения. Экипировка четвертого поколения - принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией. Для создания такой экипировки требуется провести большой объем научных исследований. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки - определению тактико-технических требований», - прокомментировал индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Для начала инженеры и ученые проанализируют наиболее передовые комплекты вооруженных сил мира и определят перспективы развития боевой экипировки. После этого будет разработан состав научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нужных для создания боевой экипировки четвертого поколения. В результате сформируется целая программа развития боевой экипировки до 2035 года.

Напомним, что часть элементов разрабатывающейся Ростехом экипировки третьего поколения «Сотник» уже проходит предварительные испытания.