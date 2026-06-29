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Расчет «Герани-5» поджег украинский «Мегасклад» с дронами в Харькове

После российского удара началось объемное горение. Пламя над логистическим центром врага взметнулось в воздух на 70 метров.
29-06-2026 15:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с поражением украинского логистического центра «Мегасклад» в городе Харьков. Это сделал расчет ударного беспилотного летательного аппарата «Герань-5».

Активное использование помещений логистического центра для транспортировки и хранения дронов дальнего радиуса действия было выявлено разведкой. Враг планировал наносить этими беспилотниками удары в глубину территории Российской Федерации. 

Удар высокой точности нанесли специалисты войск беспилотных систем. Результат - объемное возгорание здания логистического центра. При этом отмечено, что высота пламени, согласно данным объективного контроля, достигла 70 метров. 

Дополнительное подтверждение верности разведывательных данных - очаги вторичных детонаций, которые удалось зафиксировать на видео. Это значит, что помещения зданий «Мегасклада» использовались в военных целях.

Ранее сообщалось, что наши «Герани» ударили по украинскому нефтезаводу у Запорожья. После этого средствами объективного контроля было зафиксировано объемное горение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьков #Мегасклад #Герань-5
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