БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами под Красным Лиманом

Расчет беспилотника самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время воздушной разведки в городской застройке был обнаружен замаскированный пункт управления украинскими беспилотниками. Он использовался для координации разведывательных и ударных дронов.

После обнаружения цели расчет FPV-дрона «Молния-2» нанес точный удар. В Минобороны заявили, что в результате был уничтожен пункт управления вместе с находившимися там военнослужащими ВСУ.

В ведомстве отметили, что удар наносился в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы. По оценке министерства, уничтожение объекта снизило возможности украинских подразделений по ведению разведки и нанесению ударов на этом участке фронта.

Также в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения и операторы БПЛА группировки «Запад» продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.