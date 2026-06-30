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Дроноводы поразили укрытие с боевиками в Красном Лимане

Бои за город ведут подразделения 25-й армии. За сутки военнослужащие заняли 54 здания.
30-06-2026 13:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало уничтожение укрытия с боевиками ВСУ в городе Красный Лиман (ДНР). Это сделали военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Отмечено, что подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы поддерживают штурмовиков, которые действуют малыми группами. Эта тактика дает плоды - бойцы успешно зачищают как многоквартирные дома, так и частные постройки. 

Также операторы российских беспилотников контролируют обстановку, корректируя действия штурмовых отрядов на земле - дроноводы сообщают о действиях неприятеля и о том, где расположены их позиции.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения украинской техники под Красным Лиманом. Это сделали операторы FPV-дронов группировки войск «Запад». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #красный лиман #FPV-дроны
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