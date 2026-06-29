Попытки ВСУ перебросить подкрепления и боеприпасы в Константиновку срываются из-за огневого контроля российских подразделений. Об этом заявил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок в интервью Минобороны России.

«Им надо сейчас крупное количество людей завести, но у них не получится, потому что все под огневым контролем и расстояние с нашими штурмовиками очень маленькое. Район выдвижения мы с Дружковки уже наблюдаем, что они выдвигаются. Соответственно, огневое поражение нанести до Константиновки труда не составит», - пояснил комбат.

По его словам, российские подразделения завершили этап закрепления в районе Красного Октября и сейчас проводят зачистку населенного пункта. Моздок утверждает, что украинские военнослужащие испытывают трудности со снабжением и получают боеприпасы в основном с помощью тяжелых беспилотников.

Командир также заявил, что попытки ВСУ перебрасывать небольшие штурмовые группы и наземные робототехнические комплексы пресекаются еще на подступах к Константиновке, в районе Новоселовки.

Моздок добавил, что все маршруты выдвижения украинских подразделений находятся под наблюдением российских военнослужащих, что, по его словам, не позволяет противнику нарастить силы в городе. По оценке командира, украинская группировка в Константиновке остается в очень сложном положении.

В сегодняшней сводке о проведении спецоперации Минобороны сообщило, что штурмовые подразделения группировки войск «Юг» продолжают наступление и зачистку юго-западной части Константиновки. По данным министерства, только в живой силе за минувшие сутки украинская сторона там потеряла до 95 человек.

Президент России Владимир Путин, отвечая вчера на вопросы автора информационной службы «Вести» Павла Зарубина, заявил, что 96% Константиновки находятся под контролем российских Вооруженных сил. Он уточнил, что 4-я бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки обошла населенный пункт и вышла к Алексеево-Дружковке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.