Белоусов заявил, что ВС РФ создают витрину данных для применения ИИ в дронах

Искусственный интеллект в российских беспилотниках используется для распознавания объектов, автоматического захвата целей и навигации. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов сообщил на встрече с военными корреспондентами.

По словам главы Минобороны, для обучения нейросетей создается единая витрина данных, которая пополняется информацией из центров обработки данных.

«В дронах искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое - это все, что касается распознавания образов и автозахват целей. И второе - это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется», - сказал он.

На встрече также обсуждалось развитие системы противовоздушной обороны, включая формирование подразделений FPV-перехватчиков и мобильных огневых групп, расширение радиолокационного поля и запуск единой информационной системы для подразделений, противодействующих беспилотникам.

Кроме того, участники затронули вопросы развития войск беспилотных систем, подготовки специалистов, поставок наземных и морских беспилотников, тяжелых коптеров, а также медицинского и тылового обеспечения, связи, комплектования подразделений и дополнительных мер поддержки участников спецоперации. Всего в ходе двухчасовой встречи было рассмотрено более 30 тем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.