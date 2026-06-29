МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов заявил, что ВС РФ создают витрину данных для применения ИИ в дронах

Андрей Белоусов отметил, что в беспилотниках искусственный интеллект применяется для автозахвата целей и для навигации.
29-06-2026 10:36
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Искусственный интеллект в российских беспилотниках используется для распознавания объектов, автоматического захвата целей и навигации. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов сообщил на встрече с военными корреспондентами.

По словам главы Минобороны, для обучения нейросетей создается единая витрина данных, которая пополняется информацией из центров обработки данных.

«В дронах искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое - это все, что касается распознавания образов и автозахват целей. И второе - это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется», - сказал он.

На встрече также обсуждалось развитие системы противовоздушной обороны, включая формирование подразделений FPV-перехватчиков и мобильных огневых групп, расширение радиолокационного поля и запуск единой информационной системы для подразделений, противодействующих беспилотникам.

Кроме того, участники затронули вопросы развития войск беспилотных систем, подготовки специалистов, поставок наземных и морских беспилотников, тяжелых коптеров, а также медицинского и тылового обеспечения, связи, комплектования подразделений и дополнительных мер поддержки участников спецоперации. Всего в ходе двухчасовой встречи было рассмотрено более 30 тем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #ии #Андрей Белоусов
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 