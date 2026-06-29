ВКС России нанесли удар по пункту управления бригады НГУ в Кучеровом Яре

Минобороны России опубликовало видеокадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике. Удар был нанесен экипажами Воздушно-космических сил России.

В ходе разведывательных мероприятий российские военнослужащие выявили пункты управления БПЛА украинской бригады. По полученным целям было принято решение нанести авиационный удар с применением пяти авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить удары с безопасной высоты.

На опубликованных видеоматериалах, снятых с разведывательного беспилотника, видна территория в районе населенного пункта Кучеров Яр. В эпизодах зафиксирован момент нанесения удара - на месте попаданий возникают мощные взрывы, сопровождающиеся облаками дыма.

В Минобороны отметили, что после нанесения удара активность беспилотных летательных аппаратов противника на данном участке существенно снизилась. Это свидетельствует о нарушении работы системы управления и логистики БПЛА украинских формирований на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.