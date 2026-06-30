FPV-дроны уничтожили станцию связи ВСУ на Харьковском направлении

Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» лишили подразделения ВСУ связи на Харьковском направлении. Кадрами боевой работы поделились в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе воздушной разведки бойцы выявили замаскированную станцию связи противника, использовавшуюся для координации действий и корректировки огня, а также развернутые антенны. Координаты передали ударным расчетам, и объект был выведен из строя.

Войска беспилотных систем используют дроны различных типов и способов управления. Контроль поражения целей осуществляется в прямом эфире и передается на командный пункт.

Лишение противника связи и возможности управления войсками создает предпосылки для успешного действия подразделений и частей группировки войск «Север».

Ранее дроноводы уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Автомобиль противника был оборудован защитным металлическим каркасом.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.