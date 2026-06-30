ВС РФ нанесли удары по НПЗ в Кременчуге и складу ГСМ в Кропивницком

Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по объектам в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил источник телеканала «Звезда».

Атака произошла около 04.00 30 июня. В результате ударов были поражены объекты на территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Анализ тепловых сигнатур подтверждает возникновение пожара на территории предприятия.

Также днем ранее, 29 июня, ВС РФ с применением БПЛА «Герань» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Кропивницком (бывший Кировоград). Согласно данным анализа тепловых сигнатур, после удара на территории объекта начался пожар.

Ранее расчеты ударных дронов «Герань-2 Сикер» уничтожили логистический центр «Новой почты», который использовали украинские боевики. Минобороны показало видео нескольких заходов БПЛА на здание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.