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ВС РФ нанесли удары по НПЗ в Кременчуге и складу ГСМ в Кропивницком

Анализ тепловых сигнатур подтверждает поражение объектов.
30-06-2026 10:36
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, ukrinform, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по объектам в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил источник телеканала «Звезда».

Атака произошла около 04.00 30 июня. В результате ударов были поражены объекты на территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Анализ тепловых сигнатур подтверждает возникновение пожара на территории предприятия.

Также днем ранее, 29 июня, ВС РФ с применением БПЛА «Герань» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Кропивницком (бывший Кировоград). Согласно данным анализа тепловых сигнатур, после удара на территории объекта начался пожар.

Ранее расчеты ударных дронов «Герань-2 Сикер» уничтожили логистический центр «Новой почты», который использовали украинские боевики. Минобороны показало видео нескольких заходов БПЛА на здание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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