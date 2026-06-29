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«Герани» поразили газораспределительную станцию в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали интенсивное горение намеченной цели.
29-06-2026 17:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по газораспределительной станции, которую, как утверждает Минобороны России, использовали в интересах ВСУ. Кадры поражения объекта опубликовало оборонное ведомство.

По данным министерства, целью стала установка комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области. Для удара применялись беспилотники «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» подразделений войск беспилотных систем.

На опубликованном видео сначала показан общий вид объекта с воздуха, после чего следуют кадры нескольких последовательных ударов. Тепловизионная камера фиксирует прямые попадания по газовой установке, а после серии атак на месте возникает интенсивное горение. На заключительных кадрах виден высокий столб пламени, который, по данным Минобороны, превышал 100 метров.

В ведомстве заявили, что удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры наносятся с целью снижения военно-экономического потенциала противника.

Ранее Минобороны России продемонстрировало видео с поражением украинского логистического центра «Мегасклад» в городе Харьков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #Герань #Газовая инфраструктура
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