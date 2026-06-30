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Российские артиллеристы не дали ВСУ сбежать из Константиновки

Пытаясь уйти из-под огневого воздействия ВС РФ, враг укрылся в одном из частных домов, оставленных мирными жителями.
30-06-2026 05:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы из 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожили в пригороде Константиновки боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из населенного пункта. Кадрами боевой работы поделились в Министерстве Обороны Российской Федерации.

Благодаря работе наших подразделений артиллерии, беглым формированиям украинских неонацистов не удается создавать новые рубежи обороны в прилегающих к освобожденным городам населенных пунктах.

В ходе воздушной разведки дроноводы «Юга» обнаружили разобщенные группы ВСУшников, отступавших из городских кварталов Константиновки. Пытаясь уйти из-под огневого воздействия ВС РФ, враг укрылся в одном из частных домов, оставленных мирными жителями.

Получив целеуказание, артиллеристы нанесли по противнику точечный удар. В результате огневого поражения укрытие, вместе с находившимися в нем боевиками, было уничтожено.

Ранее бойцы артиллерии разгромили боевиков в укрытиях в Константиновке. Наши военнослужащие громят врага, не позволяя ему выйти из окружения.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #артиллеристы #константиновка #СВО
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