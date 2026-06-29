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Дроноводы поразили пункт управления подразделения РЭБ в Никополе

Средствами объективного контроля в режиме реального времени на цели фиксировалось активное возгорание.
29-06-2026 18:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань» по пункту управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Кадры атаки опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, объект был обнаружен в ходе разведки. Речь идет о пункте управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ. После подтверждения координат командование приняло решение о нанесении удара.

На опубликованном видео сначала показан район цели с высоты, затем беспилотник выходит на объект, расположенный рядом с городской застройкой. После попадания на месте возникает возгорание. На заключительных кадрах с воздуха видны дым, поднимающийся над пораженным объектом, и следы разрушений.

Также российские военнослужащие нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по газораспределительной станции, которую, как утверждает Минобороны России, использовали в интересах ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #никополь #Днепропетровская область #Герань
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