Дроноводы поразили пункт управления подразделения РЭБ в Никополе

Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань» по пункту управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Кадры атаки опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, объект был обнаружен в ходе разведки. Речь идет о пункте управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ. После подтверждения координат командование приняло решение о нанесении удара.

На опубликованном видео сначала показан район цели с высоты, затем беспилотник выходит на объект, расположенный рядом с городской застройкой. После попадания на месте возникает возгорание. На заключительных кадрах с воздуха видны дым, поднимающийся над пораженным объектом, и следы разрушений.

Также российские военнослужащие нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по газораспределительной станции, которую, как утверждает Минобороны России, использовали в интересах ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.