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Дроноводы выбили боевиков ВСУ с позиций в Харьковской области

Для уничтожения целей ими использовались FPV-беспилотники на цифровом и оптоволоконном управлении.
30-06-2026 06:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы из 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбили боевиков ВСУ с позиций в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделились в Министерстве обороны Российской Федерации.

Перед нанесением массированного удара воздушная разведка установила точки расположения и пути движения сил противника, а также расположение его средств связи. Операторы отметили все детали и признаки, по которым определялось расположение сил ВСУ.

Информацию о целях оперативно передали дроноводам  - для уничтожения ими использовались FPV-беспилотники на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы разведывательных коптеров корректировали удары и проводили доразведку.

Войска беспилотных систем используют дроны различных типов и способов управления. Контроль поражения целей осуществляется в прямом эфире и передается на командный пункт.

Комплексная работа позволяет ликвидировать не только опорные пункты и блиндажи, но и живую силу противника.

Ранее российские дроны сожгли украинский пункт управления БПЛА в Доброполье. Также удалось поразить пункт временной дислокации неприятеля и полностью уничтожить склад боеприпасов врага.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Харьковская область #СВО #Дроноводы
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