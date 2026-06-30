Дроноводы из 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбили боевиков ВСУ с позиций в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделились в Министерстве обороны Российской Федерации.

Перед нанесением массированного удара воздушная разведка установила точки расположения и пути движения сил противника, а также расположение его средств связи. Операторы отметили все детали и признаки, по которым определялось расположение сил ВСУ.

Информацию о целях оперативно передали дроноводам - для уничтожения ими использовались FPV-беспилотники на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы разведывательных коптеров корректировали удары и проводили доразведку.

Войска беспилотных систем используют дроны различных типов и способов управления. Контроль поражения целей осуществляется в прямом эфире и передается на командный пункт.

Комплексная работа позволяет ликвидировать не только опорные пункты и блиндажи, но и живую силу противника.

Ранее российские дроны сожгли украинский пункт управления БПЛА в Доброполье. Также удалось поразить пункт временной дислокации неприятеля и полностью уничтожить склад боеприпасов врага.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.