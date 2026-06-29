Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки заняли 48 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

По данным ведомства, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, также взяли под контроль четыре опорных пункта ВСУ.

В министерстве заявили, что суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 40 человек. Также за сутки были уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

Кроме того, Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Также, по данным ведомства, штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают наступление и зачистку юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.