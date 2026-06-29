МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики зачистили 48 зданий в Красном Лимане за сутки

Также за сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели четырьмя опорными пунктами врага в городе.
29-06-2026 12:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки заняли 48 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

По данным ведомства, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, также взяли под контроль четыре опорных пункта ВСУ.

В министерстве заявили, что суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 40 человек. Также за сутки были уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

Кроме того, Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Также, по данным ведомства, штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают наступление и зачистку юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Запад #красный лиман
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 