Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесном массиве на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, артиллеристы 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии нанесли серию точных ударов по выявленной цели с расстояния свыше 11 километров. Корректировку огня в режиме реального времени осуществляли операторы разведывательных беспилотников, которые также подтвердили полное уничтожение укреплений противника.

В Минобороны отметили, что стрельба велась с тщательно замаскированных позиций. Для защиты от разведывательных и ударных дронов ВСУ военнослужащие используют естественные укрытия, маскировочные сети и другие средства скрытия.

В ведомстве подчеркнули, что артиллерийские подразделения группировки «Центр» продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области, нанося удары по опорным пунктам, укреплениям и живой силе противника, обеспечивая продвижение российских штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.