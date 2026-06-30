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Расчеты Д-30 разбили опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении

Стрельба велась с тщательно замаскированных огневых позиций.
30-06-2026 16:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесном массиве на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, артиллеристы 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии нанесли серию точных ударов по выявленной цели с расстояния свыше 11 километров. Корректировку огня в режиме реального времени осуществляли операторы разведывательных беспилотников, которые также подтвердили полное уничтожение укреплений противника.

В Минобороны отметили, что стрельба велась с тщательно замаскированных позиций. Для защиты от разведывательных и ударных дронов ВСУ военнослужащие используют естественные укрытия, маскировочные сети и другие средства скрытия.

В ведомстве подчеркнули, что артиллерийские подразделения группировки «Центр» продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области, нанося удары по опорным пунктам, укреплениям и живой силе противника, обеспечивая продвижение российских штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #д-30 #Центр #Днепропетровская область
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