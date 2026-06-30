МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили склад в Харькове, который использовался ВСУ

Складское помещение располагалось в Холодногорском районе.
30-06-2026 11:27
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, ukrinform, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российские военнослужащие с применением беспилотников нанесли удар по складскому комплексу в Холодногорском районе Харькова, который, по имеющимся данным, использовался для обеспечения подразделений ВСУ. Об этом сообщили «Звезде».

Кроме того, около 04.00 30 июня серия ударов БПЛА «Герань» была нанесена по объектам в Кременчуге. Он находится на территории Полтавской области.

По данным анализа тепловых сигнатур, поражены объекты на территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. После атаки на предприятии зафиксировали крупный пожар.

Днем ранее, 29 июня, российские беспилотники «Герань» также атаковали склад горюче-смазочных материалов в Кропивницком Кировоградской области. Анализ тепловых сигнатур свидетельствует о возникновении возгорания на территории объекта после удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьков #ВСУ
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 