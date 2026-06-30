ВС РФ поразили склад в Харькове, который использовался ВСУ

Российские военнослужащие с применением беспилотников нанесли удар по складскому комплексу в Холодногорском районе Харькова, который, по имеющимся данным, использовался для обеспечения подразделений ВСУ. Об этом сообщили «Звезде».

Кроме того, около 04.00 30 июня серия ударов БПЛА «Герань» была нанесена по объектам в Кременчуге. Он находится на территории Полтавской области.

По данным анализа тепловых сигнатур, поражены объекты на территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. После атаки на предприятии зафиксировали крупный пожар.

Днем ранее, 29 июня, российские беспилотники «Герань» также атаковали склад горюче-смазочных материалов в Кропивницком Кировоградской области. Анализ тепловых сигнатур свидетельствует о возникновении возгорания на территории объекта после удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.