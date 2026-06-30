ВС РФ повторно ударили «Геранями» по зданию с наемниками в Запорожье

Появились новые подтверждения последствий повторного удара российских беспилотников «Герань-2» по зданию в Запорожье, которое, по имеющимся данным, использовалось для временного размещения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщили «Звезде».

Кадры с места опубликовали украинские Telegram-каналы. На опубликованных фотографиях видно, что здание получило серьезные повреждения - выбиты окна, частично разрушен фасад и внутренние помещения, имеются следы пожара. На стене одного из помещений висит календарь с изображением боевых самолетов, что может свидетельствовать об использовании объекта в военных целях.

По имеющимся данным, подразделения войск беспилотных систем ВС РФ нанесли повторный удар по этому зданию с применением БПЛА «Герань-2». Ранее объект уже подвергался атаке 16 июня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.