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ВС РФ повторно ударили «Геранями» по зданию с наемниками в Запорожье

В результате нанесения удара здание получило значительные повреждения, возник пожар.
30-06-2026 14:55
© Фото: ГСЧС Украины

Появились новые подтверждения последствий повторного удара российских беспилотников «Герань-2» по зданию в Запорожье, которое, по имеющимся данным, использовалось для временного размещения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщили «Звезде».

Кадры с места опубликовали украинские Telegram-каналы. На опубликованных фотографиях видно, что здание получило серьезные повреждения - выбиты окна, частично разрушен фасад и внутренние помещения, имеются следы пожара. На стене одного из помещений висит календарь с изображением боевых самолетов, что может свидетельствовать об использовании объекта в военных целях.

По имеющимся данным, подразделения войск беспилотных систем ВС РФ нанесли повторный удар по этому зданию с применением БПЛА «Герань-2». Ранее объект уже подвергался атаке 16 июня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Наемники #запорожье #Герань
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