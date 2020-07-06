В ФСВТС рассказали об интересе Сербии к российским системам ПВО

Помимо уже приобретенных комплексов «Панцирь-С1», Сербия интересуется и другими российскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Сербия также выражает заинтересованность в приобретении и других систем ПВО. Мы готовы оказывать вам, нашему давнему союзнику и надежному партнеру, содействие в этом вопросе», - приводит его слова «Глас явности».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО: SA-22 Greyhound, что в переводе с англ. - «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.