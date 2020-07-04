СМИ сообщили об испытания танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В 2016 году бывший руководитель главного автобронетанкового управления МО РФ Александр Шевченко заявил, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году. Он отмечал, что уникальность новых боевых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, создающей основу для роботизации бронетехники.

Позже, на форуме «Армия-2018», российское оборонное ведомство подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Полностью контракт планируется выполнить до конца 2021 года.

Т-14 «Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Кроме того, это первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта.