Будущие операторы БПЛА прошли подготовку на полигоне в тыловой зоне СВО

На полигоне группировки войск «Север» продолжается подготовка военнослужащих для подразделений войск беспилотных систем (БпС), выполняющих задачи на Харьковском и Сумском направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что отобранные для прохождения службы в войсках беспилотных систем проходят курс подготовки на различных полигонах в тыловых районах. Известно, что полный курс подготовки занимает около трех месяцев.

Будущие операторы разведывательных и ударных дронов получают знания по технической части. Они изучают различные типы БПЛА и их особенности, оттачивают свои навыки управления на симуляторах и специализированных площадках, имитирующих как городскую застройку, так и лесной массив.

По данным российского оборонного ведомства, после завершения обучения бойцов распределят по подразделениям войск беспилотных систем по той специализации, на которую они учились. После этого их допустят к боевым задачам.

Накануне студент МИРЭА Валерий Кочетов рассказал, что добровольно подписал контракт с Минобороны России и поступил на службу в БпС. С его слов, интерес к беспилотным технологиям у него появился после начала СВО.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.