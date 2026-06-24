Подлодка ТОФ «Магадан» прибыла во Владивосток из длительного похода

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота успешно завершила длительный поход и вернулась в пункт базирования во Владивостоке. По возвращении экипаж встретил командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Рекиш. Он принял доклад от командира подводной лодки капитана 2-го ранга Дмитрия Куликова и поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач.

В знак признания заслуг экипаж получил символический подарок - жареного поросенка. Кроме того, отличившимся подводникам вручили награды и грамоты. Помимо командования, моряков встречали сослуживцы, ветераны флота, а также родные и близкие.

Экипаж подводной лодки «Магадан» был в море с декабря 2025 года. За это время корабль выполнял задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, осуществлял боевое дежурство и пополнял запасы в промежуточных пунктах. Завершающим этапом похода стала боевая служба, в ходе которой подводники провели в море более 40 дней. После короткого отдыха экипаж «Магадана» приступит к плановым учебным мероприятиям.

Для Тихоокеанского флота «Магадан» - третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Она способна нести высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Корабли этого проекта отличаются хорошей акустической скрытностью, дальностью обнаружения целей и мощным вооружением.

Подводная лодка «Магадан» была принята в состав Тихоокеанского флота в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. На главную базу флота - Владивосток - она прибыла в октябре 2022 года, пройдя Северный морской путь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.