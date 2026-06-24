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Патрушев прибыл на Северный флот

Николай Патрушев обсудит обеспечение безопасности России на арктическом направлении.
Тимур Шерзад 24-06-2026 12:48
© Фото: ТРК «Звезда»

Помощник президента России, глава Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев прибыл на Северный флот. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Патрушева встретили главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов. Рабочий визит начался с возложения венков и цветов к мемориалу, посвященному героям-североморцам. Состоялось прохождение парадного расчета 43-й дивизии ракетных кораблей. 

Сообщается, что Патрушев в Мурманской области обсудит дополнительные меры обеспечения безопасности России на арктическом направлении.

Ранее сообщалось, что силы Северного флота отработали взаимодействие при спасении подводников. Масштабные учения прошли в акватории Баренцева моря. 

#армия #Северный флот #Александр Моисеев #николай патрушев #Константин Кабанцов
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