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Путин заявил, что ВС РФ сейчас «добирают» Константиновку

Владимир Путин подчеркнул, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.
23-06-2026 14:33
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России «добирают» Константиновку в ДНР.

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку», - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов

При этом Владимир Путин уточнил, что в подвалах города сидят военнослужащие неприятеля, которые отстреливаются или прячутся от российских штурмовиков.

Также президент на этой встрече отметил, что в настоящее время наши войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что наши группировки поджимают неприятеля на всех участках. 

#армия #ДНР #Владимир Путин #константиновка
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