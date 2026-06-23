Путин заявил, что ВС РФ сейчас «добирают» Константиновку

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России «добирают» Константиновку в ДНР.
«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку», - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
При этом Владимир Путин уточнил, что в подвалах города сидят военнослужащие неприятеля, которые отстреливаются или прячутся от российских штурмовиков.
Также президент на этой встрече отметил, что в настоящее время наши войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что наши группировки поджимают неприятеля на всех участках.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»