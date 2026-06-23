Путин заявил, что удары ВСУ по России только стимулируют бойцов сражаться

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары, которые наносят украинские боевики по Российской Федерации, только стимулируют военнослужащих ВС РФ выполнять задачи на поле боя.

«Такие выпады, особенно удары по детям, конечно, не снижают, а только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна», - сказал Путин на совещании с правительством.

Владимир Путин добавил, что такой эффект происходит потому, что российские военнослужащие после ударов украинских боевиков по мирному населению только лучше понимают, с кем же им приходится иметь дело.

Также президент отметил, что в данный момент действия киевского режима направлены на то, чтобы создать впечатление сильной позиции для мирных переговоров. Тем не менее, подчеркнул Путин, реалии, сложившиеся на поле боя, совсем другие.