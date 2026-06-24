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Средства ПВО уничтожили 323 беспилотника над 20 регионами

Кроме того, уничтожены дроны над акваториями Азовского и Черного морей.
24-06-2026 07:51
© Фото: Минобороны России

В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 323 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, расчеты ПВО работали в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Сбиты дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

Предыдущей ночью было сбито 143 украинских дрона самолетного типа. Дроны ликвидировали над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #ВСУ #атака
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