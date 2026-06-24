Минобороны России заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса BRAWLR. Это произошло в зоне ответственности группировки войск «Север».

Помимо этого ЗРК, враг за сутки в зоне ответственности группировки лишился более 215 военнослужащих. Также удалось уничтожить пять украинских автомобилей, одно артиллерийское орудие и радиолокационную станцию для обнаружения воздушных целей.

Также отмечено, что подразделения группировки, действуя активно, установили контроль над населенным пунктом Иволжанское. Отмечено, что он находится на территории Сумской области.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункты управления украинскими дронами в Харьковской области. На врага обрушился град осколочно-фугасных 152-миллиметровых снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.