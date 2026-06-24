Снайперы «Востока» расчистили путь штурмовикам в Запорожской области

Снайперы группировки войск «Восток» уничтожили живую силу ВСУ и обеспечили продвижение штурмовых подразделений в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Огневые точки и живую силу врага на линии боевого соприкосновения обнаружил расчет БПЛА во время воздушной разведки. Чтобы уничтожить выявленные цели, на позиции выдвинулись снайперы.

Наши бойцы успешно ликвидировали боевиков, сорвали ротацию и подавили оборону врага. Помимо этого, в результате слаженных действий снайперских пар были уничтожены огневые точки противника. Это позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.

«Работаем по живым целям. Основная работа у нас заключается в том, что в условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты. Работаем по дронам, когда нет других задач», - рассказал о специфике боевой работы военнослужащий с позывным Михас.

Со слов бойца, подразделения зачищают как городские строения, так и лесополосы. Если бой городской, то работают по живым целям, а если нет, то по дронам. Он отметил, что все зависит от обстановки.

«Сейчас летает много беспилотников с тепловизорами, поэтому по большей части нужно тщательно маскироваться, чтобы не выдать себя теплом», - добавил военнослужащий.

Напомним, снайперы «Востока» круглосуточно очищают воздушное пространство от вражеских беспилотников. Так, например, на Днепропетровском направлении количество уничтоженных БПЛА, включая тяжелые ударные гексакоптеры, ежедневно исчисляется десятками.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.