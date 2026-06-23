Белоусов: ВС РФ активно внедряют элементы ИИ в робототехнические системы

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации активно внедряют элементы ИИ.

«Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления», - сказал Белоусов на встрече президента РФ с выпускниками высших военных учебных заведений.

Он добавил, что задача офицеров - не только мастерски применять эту технику, но и совершенствовать тактику ее боевого применения, чтобы сделать ее еще эффективнее. Андрей Белоусов подчеркнул, что за каждым алгоритмом и машиной всегда стоит человек.

Также на этой встрече президент России Владимир Путин заметил, что теперь на Западе открыто говорят о подготовке к войне. Он напомнил, что страны НАТО наращивают военные бюджеты.