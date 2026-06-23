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Путин заявил, что переговоры с Киевом должны идти с учетом реалий на земле

Владимир Путин отметил, что переговорный процесс должен строиться с учетом стамбульских соглашений, обсуждавшихся впоследствии модальностей, а также принципов, изложенных им ранее в выступлении в МИД.
23-06-2026 17:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, однако они должны учитывать сложившуюся ситуацию на земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, Москва по-прежнему открыта для диалога и считает возможным вести переговоры на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Путин напомнил, что подготовленные тогда документы были парафированы украинской делегацией, а значит, предложенные условия Киев в тот момент устраивали.

Президент подчеркнул, что Россия не видит оснований отказываться от ранее достигнутых договоренностей. При этом он отметил, что переговорный процесс должен строиться с учетом стамбульских соглашений, обсуждавшихся впоследствии модальностей и принципов, изложенных им ранее в выступлении в Министерстве иностранных дел.

«Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле», - сказал Путин.

Также он заявил, что в данный момент Киев пытается создать впечатление, что обладает сильными позициями, а удары по российской территории направлены на создание благоприятных условий по возобновлению прерванных ранее переговоров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Киев #Владимир Путин #переговоры
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