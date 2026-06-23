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В группировке «Юг» назвали ошибкой отступление ВСУ вглубь Константиновки

Наиболее сложным этапом для российских подразделений стали подступы к населенному пункту.
23-06-2026 18:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВСУ допустили серьезную ошибку, когда начали отходить с окраин Константиновки вглубь города. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Юса.

На подступах к населенному пункту противник оказывал серьезное сопротивление, главным образом с использованием ударных и разведывательных беспилотников. Однако после того как украинские подразделения начали отходить в глубь городской застройки, ситуация изменилась.

«Они начали уходить в глубь города, и это была их ошибка. Мы закрепились на окраинах, и уже по самому городу намного проще перемещаться нашему личному составу», - отметил Юса.

Комбат рассказал, что перед началом боев военнослужащие прошли специальную подготовку для действий в условиях плотной городской застройки. По его словам, в многоэтажных зданиях и укрепленных объектах решающую роль зачастую играет не техника, а действия штурмовых групп.

«Противник в основном прячется в подвалах. В такой застройке уже все решает человеческий фактор», - подчеркнул Юса.

Он также сообщил, что российские подразделения продолжают наращивать силы и проводить зачистку территории. По оценке комбата, многие украинские военнослужащие оказались отрезаны от основных сил.

«Все подходы и выходы контролируются круглосуточно. Противник уничтожается на подходах к своим подразделениям», - заявил он.

По словам Юсы, российские военнослужащие готовы принимать сдающихся в плен украинских военнослужащих, однако попытки прорваться или продолжать сопротивление заканчиваются неудачей из-за полного контроля над обстановкой в городе.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска фактически завершают установление контроля над Константиновкой.

Минобороны России 14 июня сообщало, что украинские власти начали подготовку к возможной потере Константиновки, а также Дружковки и Краматорска. По данным ведомства, в этих городах началась эвакуация предприятий. Константиновка считается одним из ключевых логистических узлов ВСУ в Донбассе и прикрывает подступы к Славянску и Краматорску.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #константиновка #Юса
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