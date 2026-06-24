Минобороны России сообщило об освобождении 114 зданий в Константиновке (ДНР) за сутки ведения боевых действий. Это сделали подразделения группировки войск «Юг».

Также отмечено, что за сутки ведения боевых действий в городе Константиновка враг потерял до 30 боевиков, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, 21 НРТК и такое же количество пунктов управления беспилотниками.

Еще сообщается о положении дел в городе Красный Лиман (Донецкая Народная Республика). Там штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию разрозненных подразделений ВСУ. При этом за сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели пятью опорными пунктами врага, а также 43 зданиями.

Помимо этого, российские войска завершили уничтожение боевиков из 120-й бригады теробороны Украины. Об их блокировании сообщалось ранее.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.