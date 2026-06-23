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Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений

На встрече с президентом - выпускники вузов Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
Тимур Шерзад 23-06-2026 13:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений России. Отмечено, что мероприятие проходит в Кремле. 

На встречу прибыли выпускники вузов Минобороны России, а также МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Путин поздравил офицеров, окончивших эти учебные заведения. 

Также глава государства пожелал выпускникам успехов в выполнении ответственных задач по обеспечению безопасности нашей страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился в Кремле с участниками специальной военной операции. Он подчеркнул, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений, соединений и объединений - батальонов, бригад, дивизий и армий. 

Заявку для поступления в военные вузы можно оставить в специальном разделе на «Госуслугах». Заполнить форму могут граждане, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование, независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор.

#Кремль #Владимир Путин #военные вузы #встреча
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