Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений России. Отмечено, что мероприятие проходит в Кремле.

На встречу прибыли выпускники вузов Минобороны России, а также МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Путин поздравил офицеров, окончивших эти учебные заведения.

Также глава государства пожелал выпускникам успехов в выполнении ответственных задач по обеспечению безопасности нашей страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился в Кремле с участниками специальной военной операции. Он подчеркнул, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений, соединений и объединений - батальонов, бригад, дивизий и армий.

Заявку для поступления в военные вузы можно оставить в специальном разделе на «Госуслугах». Заполнить форму могут граждане, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование, независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор.