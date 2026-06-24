«Герани» сожгли украинскую установку по очистке газа в Полтавской области

Операторы российских беспилотников «Герань-2» сожгли украинскую установку комплексной подготовки газа (УКПГ). Удар наносился 24 июня около 4 часов утра. Об этом сообщает источник «Звезды».

Уточняется, что УКПГ называлась «Западная Солоха» и располагалась в селе Арсеновка в Полтавской области. При этом на месте пораженного объекта возник пожар - это подтвердили тепловые сигнатуры со спутников.

«Западная Солоха» - элемент инфраструктуры газодобычи в Солохинском газовом месторождении в Полтавской области. Основная задача установки - очистка газа, приведение его к товарному состоянию и подготовка к транспортировке по газопроводам.

Помимо этого, источник сообщил об ударе дронами «Герань-2» по стоянке грузовиков в городе Запорожье. Они использовались для доставки снабжения украинским боевикам - от боеприпасов до продовольствия и инженерного имущества.