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Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме «Армия-2020»

Ирина Егорова
10:17 26.06.2020
Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 метров.
Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме «Армия-2020»
© Фото: Минобороны России

Уникальное устройство для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке «Армия-2020».

«Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 метров», - сообщили в Минобороны.

Глубина проведения работ может быть увеличена до 600 метров при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В проекте сделан акцент именно на возможность выполнения работ по непрерывной резке конструкций без необходимости использования и замены электродов. При этом повысится их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока, как, например, при электродуговой резке.

В ведомстве выразили уверенность, что это лазерное устройство найдет широкое применение не только в Вооруженных силах Российской Федерации, но и в гражданской сфере, а также обеспечит безопасное и эффективное выполнение аварийно-спасательных и подводно-технических работ.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 28 августа в парке «Патриот». В этом году форум «Армия» продлится на один день дольше, он пройдет одновременно с Международными армейскими играми в конце августа. Гости, которые приедут на военную выставку, смогут попутно посетить самый зрелищный конкурс - танковый биатлон. 

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