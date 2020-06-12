«Корабль стал родным»: командир АПЛ «Князь Владимир» поблагодарил заводскую часть команды в Северодвинске

Командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» Владислав Дружин на церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ в Северодвинске поблагодарил заводскую часть команды за знания, которые они передали личному составу. По его словам, многие на долгое время останутся товарищами, так как за время испытаний очень сплотились.

«Корабль стал родным: и экипаж, и я чувствуем себя как единое целое», - подчеркнул капитан 1-го ранга.

В День России состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552), «Борей-А».