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Огонь и мощь: уникальные кадры вблизи испытаний ракетного двигателя РД-107

Владимир Расходчиков
10:01 25.10.2020
В программе «Военная приемка» были показаны уникальные кадры испытаний ракетного двигателя РД-107, которые удалось получить с чудом уцелевшей флешки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочной группе программы «Военная приемка» удалось запечатлеть уникальные кадры испытаний ракетного двигателя РД-107 с максимально близкого расстояния. Камеры были размещены в непосредственной близости от точки запуска. Добыть такое видео оказалось непросто, две камеры пострадали от высоких температур и расплавились, но несмотря на это флеш-карту удалось спасти.

Испытательный стенд для тестирования ракетных двигателей расположен в Самарской области на базе «ОДК-Кузнецов» в глубине леса. Перед самым запуском РД-107 из стенда было выпущено огромное количество воды, чтобы прилегающая к зоне испытаний территория не загорелась.

После проведения испытаний, подробнее об истории ракетного двигателя РД-107 ведущему «Военной приемки» рассказал специалист «ОДК-Кузнецов» по производству ракетных двигателей Владислав Карповский.

«Эти двигатели служат нам порядка 60-ти лет, со времен Юрия Алексеевича Гагарина они конструктивно мало изменились. Но доработки, разумеется, были, сейчас это настолько надежная машина, что испытание пройдено в любом случае с положительным результатом», - объяснил эксперт.

Жидкостный ракетный двигатель РД-107 имеет тягу порядка 75 тонн и устанавливается на ракету-носитель «Союз», изначально создан для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

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