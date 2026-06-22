ВМФ почтил память павших воинов у мемориала на Ладожском озере

В День памяти и скорби представители Военно-морского флота России провели траурный митинг у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Мероприятие прошло по поручению главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева под руководством заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по военно-политической работе контр-адмирала Владислава Павлова. В церемонии приняли участие представители органов власти Ленинградской области, ветераны ВМФ, военнослужащие Балтийского флота, морские пехотинцы, курсанты Военно-морской академии и военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ.

У Вечного огня состоялась военно-патриотическая акция «Огонь памяти» - символическая церемония слияния семи частиц пламени, доставленных из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской и Курской областей. Акция объединила память о героях Великой Отечественной войны и современных участниках боевых действий.

После церемонии участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию монумента. Мемориал «Разорванное кольцо» является одним из главных символов Дороги жизни, которая в годы блокады связывала осажденный Ленинград с Большой землей через Ладожское озеро.

Акция Военно-морского флота «Огонь памяти» проходит в год 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия состоялись и в других регионах. Так, частица Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища была доставлена в Североморск в рамках автопробега «Северный конвой». Кроме того, на борту морского тральщика Северного флота «Афанасий Иванников» прошла торжественно-траурная церемония в месте гибели сторожевого корабля «Туман», героически сражавшегося в августе 1941 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.