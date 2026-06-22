Моряки ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке в заливе Петра Великого

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота провел учения по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки в акватории залива Петра Великого. В ходе тренировки моряки отработали полный комплекс мероприятий по поиску субмарины, стыковке спасательного аппарата и эвакуации подводников.

По легенде учений, дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» в результате условной аварии легла на грунт на глубине более 70 метров. После получения сигнала бедствия спасательное судно «Игорь Белоусов» вышло в назначенный район и приступило к поисковым мероприятиям.

Для обнаружения подлодки специалисты использовали автономный необитаемый подводный аппарат «Пантера». После установления точного местонахождения субмарины к выполнению основной задачи приступил глубоководный спасательный аппарат АС-40.

Спустившись на глубину, АС-40 успешно пристыковался к комингс-площадке подводной лодки. Через аппарат на борт субмарины были поданы воздух, электропитание и технические жидкости. Затем спасатели открыли люки и выполнили практическую эвакуацию части экипажа сухим способом с последующей доставкой подводников на борт спасательного судна.

После подъема моряков разместили в глубоководном водолазном комплексе ГВК-450 «Дельфин-ГВК», оснащенном пятью барокамерами и необходимым медицинским оборудованием. Там подводников осмотрел штатный корабельный врач.

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что подобные тренировки проводятся регулярно и направлены на поддержание высокой готовности поисково-спасательных сил к выполнению задач по предназначению. Плановые учения прошли под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.