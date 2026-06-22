Штурмовики развернули триколор на Преображенской улице Константиновки

Минобороны России опубликовало видео из Константиновки, бои за освобождение которой от украинских боевиков идут прямо сейчас.

В этом городе на территории Донецкой Народной Республики успешно продвигаются российские штурмовики. На кадрах видно, как бойцы развернули Знамя Победы и флаг Российской Федерации на улице Преображенская.

МО РФ отметило, что подразделения шаг за шагом освобождают новые кварталы города, вытесняя неприятеля с занимаемых позиций. Российское оборонное ведомство добавило, что продемонстрированные символы стали свидетельством успешных действий штурмовиков в Константиновке.

Ранее сообщалось, что под огневой контроль была взята последняя трасса для снабжения сил ВСУ, находящихся в Константиновке. Как только враг пытается по ней двигаться, на него обрушиваются артиллерия и беспилотники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.