МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики развернули триколор на Преображенской улице Константиновки

Российский флаг на освобожденной улице стал свидетельством успешных действий подразделений ВС РФ в населенном пункте.
22-06-2026 10:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео из Константиновки, бои за освобождение которой от украинских боевиков идут прямо сейчас.

В этом городе на территории Донецкой Народной Республики успешно продвигаются российские штурмовики. На кадрах видно, как бойцы развернули Знамя Победы и флаг Российской Федерации на улице Преображенская. 

МО РФ отметило, что подразделения шаг за шагом освобождают новые кварталы города, вытесняя неприятеля с занимаемых позиций. Российское оборонное ведомство добавило, что продемонстрированные символы стали свидетельством успешных действий штурмовиков в Константиновке.

Ранее сообщалось, что под огневой контроль была взята последняя трасса для снабжения сил ВСУ, находящихся в Константиновке. Как только враг пытается по ней двигаться, на него обрушиваются артиллерия и беспилотники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #штурмовые отряды #константиновка #группировка юг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 