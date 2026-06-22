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Российские войска освободили от боевиков 103 здания в Константиновке

Подразделения группировки войск «Юг» продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке.
22-06-2026 12:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Юг» освободили от боевиков ВСУ 103 здания в городе Константиновка за сутки. Об этом сообщает МО РФ. 

Отмечено, что российские военнослужащие в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях. Они уничтожают разрозненные группы боевиков ВСУ в юго-западной части города. 

При этом за сутки враг в Константиновке потерял до 85 боевиков, боевую машину пехоты, еще одну боевую бронированную машину, самоходку и восемь автомобилей. Неприятель недосчитался 27 пунктов управления беспилотниками, 21 НРТК и станции радиоэлектронной борьбы. 

Всего же в зоне ответственности группировки войск «Юг» ВСУ потеряли за сутки до 165 военнослужащих, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #штурмовики #константиновка #группировка юг
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