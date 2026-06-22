Подразделения группировки войск «Юг» освободили от боевиков ВСУ 103 здания в городе Константиновка за сутки. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что российские военнослужащие в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях. Они уничтожают разрозненные группы боевиков ВСУ в юго-западной части города.

При этом за сутки враг в Константиновке потерял до 85 боевиков, боевую машину пехоты, еще одну боевую бронированную машину, самоходку и восемь автомобилей. Неприятель недосчитался 27 пунктов управления беспилотниками, 21 НРТК и станции радиоэлектронной борьбы.

Всего же в зоне ответственности группировки войск «Юг» ВСУ потеряли за сутки до 165 военнослужащих, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.