Минобороны России сообщило о том, что за сутки ведения боевых действий в городе Константиновка (ДНР) враг потерял до 90 военнослужащих. Это заслуга подразделений группировки войск «Юг».

Отмечено, что в Константиновке российские войска продолжают наступление во всех направлениях. Разрозненные группы неприятеля уничтожаются в ее юго-западной части.

При этом в городе за сутки удалось освободить от противника 128 зданий. Среди потерь противника - 22 автомобиля, орудие, три квадроцикла, станция РЭБ, 29 НРТК и 22 пункта управления беспилотниками. Всего же в зоне ответственности группировки враг за сутки лишился 185 боевиков, двух боевых бронированных машин, 24 автомобилей, орудия и станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили боевиков и склад боеприпасов в Константиновке. В этом им помогли расчеты бесплотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.