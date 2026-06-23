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ВСУ потеряли до 90 боевиков за сутки боев за Константиновку в ДНР

За сутки удалось освободить 128 зданий в Константиновке, отметили в МО РФ.
23-06-2026 12:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что за сутки ведения боевых действий в городе Константиновка (ДНР) враг потерял до 90 военнослужащих. Это заслуга подразделений группировки войск «Юг».

Отмечено, что в Константиновке российские войска продолжают наступление во всех направлениях. Разрозненные группы неприятеля уничтожаются в ее юго-западной части. 

При этом в городе за сутки удалось освободить от противника 128 зданий. Среди потерь противника - 22 автомобиля, орудие, три квадроцикла, станция РЭБ, 29 НРТК и 22 пункта управления беспилотниками. Всего же в зоне ответственности группировки враг за сутки лишился 185 боевиков, двух боевых бронированных машин, 24 автомобилей, орудия и станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили боевиков и склад боеприпасов в Константиновке. В этом им помогли расчеты бесплотников. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #константиновка #группировка юг
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