В парке «Патриот» установили рекорд России по «сухой» гребле

В Центральном парке «Патриот» Министерства обороны Российской Федерации был установлен национальный рекорд по «сухой» гребле на тренажерах. Уникальное патриотическое мероприятие приурочено к грядущему Дню памяти и скорби - участники акции совместно преодолели символическую дистанцию в 1610 километров, что равняется расстоянию от Москвы до Берлина.

В организации события приняли участие Российский экспортный центр, Федерация гребного спорта России, Российский спортивный фонд и Фонд производителей органической продукции. Целью мероприятия было сохранить историческую память о трагических событиях июня 1941 года и великом подвиге советского народа.

«Такие мероприятия дают повод и напоминания, что победа была за нами, победили мы, наши предки, и никто ее у нас не отнимет как бы не переписывали историю, а также имеет хороший след в военно-патриотическом воспитании для подрастающего поколения», - заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

По итогам спортивной акции был официально зафиксирован рекорд России по протяженности дистанции. В «заплыве» приняли участие более 40 спортсменов, среди которых уроженцы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы по фехтованию. В напряженном финальном противостоянии они одолели хозяек турнира - сборную Франции с результатом 45:39.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.