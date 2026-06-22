Российские штурмовики освободили 53 здания в Красном Лимане

Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. За последние сутки от украинских формирований были очищены 53 здания, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, штурмовые подразделения ведут боевые действия в южных и юго-западных районах города. Наступление поддерживают артиллерия и подразделения войск беспилотных систем.

Как утверждает Минобороны, военнослужащие действуют малыми группами, проводя зачистку как многоквартирных домов, так и построек частного сектора. Для поражения техники, укрепленных огневых точек и укрытий, оборудованных в подвалах и на верхних этажах зданий, применяются FPV-дроны.

В ведомстве отметили, что действия штурмовых групп координируются операторами беспилотников, которые ведут воздушное наблюдение, отслеживают перемещения противника и корректируют работу подразделений на земле. Взаимодействие штурмовиков, артиллерии и расчетов БПЛА позволяет последовательно вытеснять украинские подразделения из городской застройки Красного Лимана.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.