Минобороны России сообщило об успешном поражении топливно-энергетической инфраструктуры Украины за сутки ведения боевых действий. Эти цели попали в список объектов, пораженных оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли огневое поражение и транспортной инфраструктуре противника. Досталось и складам горючего, которые использовались боевиками ВСУ.

Удалось поразить и цеха производства, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов неприятеля. Уточняется, что они принадлежали к дронам дальнего действия.

Помимо вышеперечисленного, российские военнослужащие за сутки ведения боевых действий поразили пункты временных дислокаций неприятеля в 148 районах. Это относится как к пунктам дислокации вооруженных формирований Украины, так и к ПВД иностранных наемников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.