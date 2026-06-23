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ВС РФ поразили топливно-энергетическую инфраструктуру Украины

Помимо этого, огневому поражению подверглась и транспортная инфраструктура киевского режима.
23-06-2026 12:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об успешном поражении топливно-энергетической инфраструктуры Украины за сутки ведения боевых действий. Эти цели попали в список объектов, пораженных оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск. 

Также сообщается, что ВС РФ нанесли огневое поражение и транспортной инфраструктуре противника. Досталось и складам горючего, которые использовались боевиками ВСУ. 

Удалось поразить и цеха производства, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов неприятеля. Уточняется, что они принадлежали к дронам дальнего действия. 

Помимо вышеперечисленного, российские военнослужащие за сутки ведения боевых действий поразили пункты временных дислокаций неприятеля в 148 районах. Это относится как к пунктам дислокации вооруженных формирований Украины, так и к ПВД иностранных наемников. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #Огневое поражение #топливно-энергетическая инфраструктура
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