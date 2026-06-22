Церемония выпуска курсантов ЧВВМУ прошла на секретной базе в Севастополе

Церемония выпуска курсантов Черноморского Высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени Нахимова в Севастополе впервые прошла не на плацу, а на секретной базе подводных лодок Черноморского флота. Сейчас она переоборудована в музей.

Из всего потока выпускников выделялся один лейтенант, самый высокий на курсе, что нестандартно для подводника. Он потомственный моряк, подхвативший семейную эстафету.

«Двадцать четыре года назад я была на выпуске диминого папы, и сейчас просто не передать, какие эмоции я испытываю, потому что это преемственность поколений, и у меня сын будет офицером. Он изначально хотел быть подводником еще, наверное, в классе в седьмом уже, наверное, точно решил», - поделилась мать выпускника Виктория Гудкова.

На церемонии троекратное «ура» прозвучало раскатисто и долго из-за невероятной акустики этого места. Выпускной севастопольского нахимовского училища впервые состоялся не на плацу, а на секретном объекте - подземной базе подводных лодок Черноморского флота, переоборудованной в музей. Некоторые помещения в ней до сих пор остаются засекреченными.

Большинство экспонатов перекликается с предстоящей службой выпускников. О море напоминает каждый предмет, чем дальше по коридорам - тем сильнее ощущение, что ты уже погрузился под воду.

«Наконец-то добился своей цели получил первое офицерское звание дальше будем двигаться только вперед. Россия победит!», - поделился выпускник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова Сергей.

На церемонии выпуска прозвучал Севастопольский вальс, состоялся трогательный ритуал прощания со знаменем училища, когда моряки встают на одно колено под вынос флага. Пронести его по коридорам подземного комплекса оказалось не просто.

«Провести знамя надо было через два зала, а на пути встречается дверной проем. В определенный момент знамя нужно было немножечко опустить, наклонить для того, чтобы пройти в дверной проем и поднять его снова. Вы тоже видели сегодня, это как будто бы здесь на месте репетировали не один день», - рассказала заместитель директора по организационной работе Балаклавского подземного музейного комплекса Светлана Миненко.

Один из выпускников получил заветный кортик и первое офицерское звание в свой день рождение. Его поздравил весь курс.

В 2026 году подводным силам Военно-морского флота России исполнилось 120 лет. Служба в подводном флоте считается не работой, а судьбой и религией. Это призвание на всю жизнь - жить по законам подводного братства, следовать примерам личного самопожертвования, высочайшего профессионализма и патриотизма, образцового сплочения экипажей. Служить образцом неподдельного героизма, железной силы воли и хладнокровия.