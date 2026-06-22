Военнослужащие выстроились в число «1418» у Главного храма ВС РФ

Военнослужащие московского территориального гарнизона с зажженными свечами выстроились в число «1418» - именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Флешмоб прошел у Главного храма ВС РФ.

Участники акции зажгли свечи, а также установили дополнительные огни по периметру музейного комплекса «Дорога памяти». Патриотические мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Вся Россия сегодня зажигает свечи, чтобы почтить память павших в боях за Родину в годы войны. Акция «Свеча памяти» проходит не только в нашей стране, но и в других 60 государствах.

На Крымской набережной в Москве сейчас горят 1 418 свеч, а также у стен Музея Победы на Поклонной горе. Символом акции «Свеча памяти» стало объединение частиц Вечного огня. Их доставили волонтеры из городов-героев и Брестской крепости.

В 04:00 мск 22 июня в Александровском саду в Москву стартует акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В это время будет включена документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.