Молодые офицеры закончили обучение в вузах Воздушно-космических сил

Торжественный выпуск состоялся в высших учебных заведениях Воздушно-космических сил. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Молодым офицерам вручили лейтенантские погоны и дипломы. Им пожелали доброго пути и успехов в нелегком деле. Выпускники попрощались с Боевыми знаменами учебных заведений ВКС.

Курсанты и слушатели закончили обучение в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова.

Ранее в Рязанском командном училище ВДВ имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялся выпуск офицеров и прапорщиков, пополнивших воздушно-десантных войск. Курсанты прошли обучение по более чем 15 специальностям, в их числе - войсковая разведка и морская пехота.

Напомним, на Госуслугах можно подать заявление на поступление в военные высшие учебные заведения. Офицеров готовят в ведущих вузах страны, в основном по наукоемким и высокотехнологичным специальностям.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.