Морпехи доставили гумпомощь жителям приграничья на Сумском направлении

Военнослужащие артиллерийского подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» доставляют жителям приграничных районов на Сумском направлении гуманитарную помощь. Наши бойцы оказывают поддержку мирному населению регулярно наряду с выполнением боевых задач, сообщает Минобороны России.

Пехотинцы помогают жителям, которые по разным причинам не покидают свои дома в зоне боевых действий. За последнее время военнослужащие эвакуировали из опасных районов несколько пожилых людей. Так, из сел Мужица и Кульбаки вывезли двух дедушек и трех бабушек.

Однако есть и те, кто решил остаться. Их артиллеристы не бросают и обеспечивают всем необходимым. Жителям доставляют продукты питания, воду, а также бензин для бытовых нужд. Отмечается, что помощь оказывается постоянно.

МО РФ подчеркивает, что поддержка гражданского населения остается одним из приоритетов российских войск в зоне специальной военной операции. Помощь, которую оказывают российские военнослужащие, позволяет жителям приграничья пережить тяжелое время и сохранить уверенность в завтрашнем дне.

Не так давно бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали семью из ДНР. Дроны врага были буквально повсюду, но, несмотря на это, нашим бойцам удалось спасти гражданских.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.