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В группировке «Запад» заявили о расширении зоны работы российских дронов

Благодаря совершенствованию оборудования российские расчеты БПЛА смогли расширить глубину работы примерно на 15 километров от линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана.
22-06-2026 16:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Запад» ведут разведку и наносят удары по целям на глубине до 15 километров от Красного Лимана. Об этом рассказал начальник службы войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан.

«Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели, примерно мы же знаем, как враг располагается», - отметил Ждан.

Операторы БПЛА круглосуточно контролируют воздушное пространство над городом и оперативно передают данные артиллерии для нанесения ударов по выявленным целям. Военнослужащий отметил, что передвижение украинских подразделений в районе Красного Лимана существенно затруднено.

Ждан также сообщил, что в полку действует собственная лаборатория по модернизации беспилотников. В частности, используется тяжелый дрон «Гром», способный доставлять до пяти килограммов полезной нагрузки, а также снабжать штурмовые группы боеприпасами и продовольствием.

По словам Ждана, перед началом боевых действий в Красном Лимане район был полностью отснят с воздуха, а изменения местности фиксируются ежедневно. Для разведки и ударов используются как радиоуправляемые дроны, так и аппараты на оптоволоконном управлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #СВО #красный лиман
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